Второе явление допинга имени Родченкова

//Жаркое из блогов 13+

24 сентября 2019, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Главный вопрос — откуда новая напасть? Неужели под ковром, который все мировые информагентства пылесосили три с лишним года подряд, еще остались какие-то дохлые мыши, которые теперь завоняли?

На самом деле «под ковром» - целая «грязная бомба», которая, если взорвется, грозит забрызгать пахучей субстанцией всё и вся. Обозначение у напасти простое - «старые пробы РусАДА». А под ним… мама дорогая!

Суть такова. До сих пор российских спортсменов вылавливали по их пробам, которые так или иначе оказались в распоряжении иностранных допинг-офицеров, зачастую — на территории других стран. Однако в России, до всех скандалов (то есть до 2015 года) было свое хранилище проб, которым ведало как раз РусАДА. Там пробы всех наших спортсменов за много лет. Почему они раньше не попали «в оборот», не стали предметом пристального внимания ВАДА и охочих до сенсаций журналистов?

Потому что были приняты «меры предосторожности». А именно — российские спортивные функционеры, защищая свои задницы, придумали такой ход: вскоре после заявлений Родченкова, как бы по следам его обвинений, свое собственное, российское «дело» возбудил… Следственный комитет РФ. Что-то типа «о фактах неспортивного стимулирования атлетов в российском спорте». И вот в рамках этого «дела» СледКом первым делом… арестовал ВСЕ допинг-пробы, хранившиеся в базе РусАДА! Под предлогом их «изучения» «компетентными органами».

Единственной целью этого ареста (как и всего «дела») было, понятно, одно — перекрыть доступ к этим термоядерным вещдокам любым экспертам и журналистам «со стороны», и прежде всего — экспертам со стороны ВАДА (членом этой организации формально была и РусАДА).

И в течение трех лет — с 2015 по 2018 — все пробы и вся база благополучно находились под арестом СледКома. Беда, однако, была в том, что «изучать» пробы нельзя было бесконечно. Российское руководство теребили: почему базы нет в доступе? Что с ней происходит? Если СледКом ее «изучает» - то сколько ж можно? Три года прошло — пора бы уж выдавать заключение и передавать дело в суд! Есть же процессуальные нормы? Или в РФ их нет?

Но СледКом, понятно, никак не мог передавать дело в суд. Кого б он там обвинял — собственных спортсменов-рекордсменов? Собственное РусАДА? Но его задача была противоположной! Поэтому «дело» просто тихо прекратили, а арест сняли. Одновременно вроде как договорились с иностранными борцами против допинга о восстановлении в правах РусАДА.

Первый мини-скандал случился почти сразу же после этого — под Новый год, в конце 2018 года. Я его прекрасно помню: в Москву слетелись «эксперты» со всего света, чтобы от имени ВАДА первыми начать «изучать» пробы, с которых снят арест. Их должна была получить РусАДА в свое распоряжение, чтобы сразу же начать делить информацией с «коллегами». Был и установленный дедлайн — декабрь 2018.

И что вы думаете? Экспертов с Запада в Московскую антидопинговую лабораторию так и не допустили в срок! Нарушили дедлайн — нагло и демонстративно.

Из-за чего возникла задержка, понять проще простого. Дело, очевидно, в том, что все три с лишним года, пока база Московской антидопинговой лаборатории (вотчина Родченкова) находилась «под замком» в руках следователей СК, с ней НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ. Надеялись, как водится, на русский «авось». А когда «вдруг» арест сняли и оказалось, что базу-таки надо отдавать — ее принялись лихорадочно «чистить». Буквально в последние дни.

Ну в самом деле — всё ведь шито белыми нитками. В конце концов база проб — это всего лишь стеллажи с пробирками, и больше ничего. Что надо сделать, чтобы допустить в нее экспертов? Да ничего — надо просто отпереть дверь. Однако российские функционеры, «со скошенными от постоянного вранья глазами», МЕСЯЦ кормили прилетевших экспертов — допинг-офицеров — какими-то байками, не допуская их туда, куда они должны были попасть в соответствии с международными соглашениями!

И пустили, только наскоро всё «подчистив». Естественно, кое-как. Но пустить пришлось.

И эксперты, как видим, не торопились. Они полгода изучали, куда ж это их «допустили». И вот теперь, в сентябре, выкатили плоды своих изысканий: БАЗА НЕ ТА. Сплошные следы фальсификаций и подчисток.

Думаю, суть дела проста: в России просто почти не осталось профессионалов ни в каких сферах. В частности, в той же Мослаборатории реально разбирался и знал, что там к чему, один Родченков. Поэтому даже сфальсифицировать данные толком оказалось НЕКОМУ. Три года было в распоряжении — но замести следы так и не сумели, и даже, похоже, не брались. Просто не знали — как.

Последняя отчаянная надежда — на МОК. Только на МОК уповают все опрошенные патриотические «специалисты по допингу». Рыло в пуху так, что аж самого рыла не видно — один пух. Но пока все там отчаянно надеются, что МОК их спасет. Закроет глаза себе, закроет глаза ВАДе.

Ну-ну.

Источник: https://sapojnik.livejournal.com/3036946.html?media