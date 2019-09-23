Быдло разгромило площадь, а потом...

//Жаркое из блогов 13+

23 сентября 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Но всё закончилось хорошо:

В минувшие выходные ставропольцы отмечали День города и края. Александровскую площадь к этому событию украсила праздничная площадка «Сувениры Ставрополья»: слон из яблок, хлопковые деревья из сахарной ваты и травяная арка. Начался праздник, народ пришёл любоваться устроенной для него красотой, делать селфи, снимать на видео радующихся детей, гордиться родным краем… Ну, почти…

В общем, стараний организаторов ставропольцы не оценили. Ну сами посудите: приходите вы на площадь, а там яблоки какие-то лежат, сахарная вата, выдаваемая за хлопок, сено, опять же… Ведь это всё пропадёт… А дома-то, дома-то огород! И холодильник! Ведь здесь эти яблоки с сеном сгниют, а дома-то, дома-то им найдётся применение! Ведь раз они на площади лежат, значит, они бесхозные, ничьи! А раз их оставили без присмотра, то можно брать! Ну и взяли, конечно…

И дети, и взрослые быстренько всё растащили. С арки забрали траву, с деревьев — сахарную вату. Был слон из яблок — стал из дерева. Странно даже, что гвозди уцелели — видно в них дефицита у вандалов нет. Ну не тот у нас народ, не нужна ему красота — ему нужна халява.

Об этой истории стали рассказывать журналисты, и я сам уже было потянулся писать этот пост, но тут произошло чудо! Ставропольцы, не участвовавшие в этом балагане, возмутились поступком своих земляков и решили своими силами восстановить хотя бы слона. И уже на следующее утро понесли к его деревянному скелету яблоки, чтобы самостоятельно вернуть его в прежнее состояние.

Но теперь все ставропольцы стоят перед той же дилеммой, что и вандалы: ведь слон сгниёт! И яблоки пропадут! Так что кто-то уже предлагает со временем менять яблоки на груши, помидоры и огурцы, а кто-то потирает руки, видя халявные килограммы яблок, оставшиеся без присмотра...

Источник: https://varlamov.ru/3607916.html?utm_source=popular