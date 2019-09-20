Можно ли было планировать жизнь в СССР?

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20 сентября 2019, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

После 1953 года массовые репрессии закончились. Причины тут, опять-таки, заключались не в личных качествах преемников вождя, а ровно в тех же исторических причинах, которые вынудили Сталина строить систему ГУЛАГа. Никита Хрущёв получил в наследство уже сформированное классовое общество, в котором не было критической массы людей, готовых без колебаний принять участие в заговоре против его власти.

Для сегодняшней статьи тут важно то, что у советских людей появилась возможность строить масштабные планы, не опасаясь при этом потерять сон в ожидании «чёрного воронка».

Давайте прикинем варианты действий для советского гражданина, читающего в газетах об итогах XX съезда КПСС, и думающего, как ему жить дальше.

1. Копить деньги и прочие материальные ценности было бессмысленно на всём протяжении советского периода, от Ленина до Горбачёва. План «заработаю побольше и положу в "Сберкассу"» навряд ли пришёл бы в голову тому, кто помнил историю предыдущих десятилетий.

2. ... карьерный рост зависел не от самого человека, а от тех, кто сидел в широких креслах где-то сверху. В СССР классикой жанра была история рабочей лошадки, которая честно тянула груз десятилетиями, но так и не получила обещанного повышения, так как начальство решило продвинуть какого-то более нужного ему человека.

3. Великолепной идеей был переезд в Москву или Ленинград. На одну и ту же зарплату в столичных городах можно было купить значительно больше, да и вообще, государство было жёстко иерархическим: разница в жизни между столицами и регионами была огромной.

Свободы передвижения по стране тогда не было, люди были привязаны к земле через институт прописки. Тем не менее, проявив социалистическую предприимчивость, искомое можно было получить. Кто-то покупал московскую прописку за большие взятки, кто-то получал её, взяв в супруги жителя столицы. Самым надёжным способом было пойти работать «по лимиту» на какой-нибудь завод, куда коренные москвичи работать не шли.

Условия работы в таких местах были тяжёлыми, коллектив — неприятным, соседи по общежитию — чудовищно маргинальными. Тем не менее через 5-10 лет мучений можно было получить московскую прописку и устроиться уже на нормальную работу.

4. После успешного переезда в Москву или Ленинград можно было заняться квартирным вопросом. Квартиры в СССР были «бесплатными», что было и плюсом, и минусом. Минус был в том, что квартиры распределялись по определённым правилам, и если ты в эти правила не вписывался, то у тебя были хорошие шансы встретить пенсию в коммуналке. Плюс был в том, что рыночной цены на квартиры не было, и потому квартиру можно было получить массой «альтернативных» способов: по блату или за взятку, например.

5. Для инвалидов пятой группы (евреев) в 1970-е годы открылась возможность эмиграции. С одной стороны, разрыв между СССР и Западом был настолько несуразно большим, что вопрос «надо ли ехать» даже не стоял. Как в анекдоте: тушкой, чучелом, ехать надо было.

С другой стороны, процесс выезда из страны был обставлен большим количеством ритуальных унижений, также у эмигрантов отбирали имущество, а их оставшиеся родственники часто подвергались травле. Наконец, выпускали не всех: иногда разрешения на выезд приходилось ждать годами, а иногда его не выдавали вовсе.

6. Много преимуществ по-прежнему давало хорошее образование. Правильные навыки открывали доступ и к некоторым интересным позициям, и ко многим «халтуркам». В эпоху дефицита всё решал блат, поэтому к примеру, хороший инженер-электронщик или хороший автослесарь могли замечательно жить, помогая разным важным людям решать их проблемы с бытовой техникой и автомобилями.

Подведу итог

Как видите, совсем уж безблагодатный период был в нашей стране относительно короток: 36 лет с 1917 по 1953 год. С 1953 по 1991 года в СССР установилась стабильность, отчасти вернувшая людям возможность строить собственную судьбу.

Конечно, финансовому планированию и, вообще, умению думать в Советском Союзе никого не учили, однако опыт показывает, что граждане видели очевидные вещи и так. «Переехать в Москву», «получить квартиру», «уехать на Запад», «получить образование» — такие планы народ понимал и поддерживал.

Источник: https://olegmakarenko.ru/1674644.html?media&utm_source=recommended