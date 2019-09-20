Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Можно ли было планировать жизнь в СССР?

Давящий патернализм и беззаботный инфантилизм

20 сентября 2019, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

После 1953 года массовые репрессии закончились. Причины тут, опять-таки, заключались не в личных качествах преемников вождя, а ровно в тех же исторических причинах, которые вынудили Сталина строить систему ГУЛАГа. Никита Хрущёв получил в наследство уже сформированное классовое общество, в котором не было критической массы людей, готовых без колебаний принять участие в заговоре против его власти.

Для сегодняшней статьи тут важно то, что у советских людей появилась возможность строить масштабные планы, не опасаясь при этом потерять сон в ожидании «чёрного воронка».

Давайте прикинем варианты действий для советского гражданина, читающего в газетах об итогах XX съезда КПСС, и думающего, как ему жить дальше.

1. Копить деньги и прочие материальные ценности было бессмысленно на всём протяжении советского периода, от Ленина до Горбачёва. План «заработаю побольше и положу в "Сберкассу"» навряд ли пришёл бы в голову тому, кто помнил историю предыдущих десятилетий.

2. ... карьерный рост зависел не от самого человека, а от тех, кто сидел в широких креслах где-то сверху. В СССР классикой жанра была история рабочей лошадки, которая честно тянула груз десятилетиями, но так и не получила обещанного повышения, так как начальство решило продвинуть какого-то более нужного ему человека.

3. Великолепной идеей был переезд в Москву или Ленинград. На одну и ту же зарплату в столичных городах можно было купить значительно больше, да и вообще, государство было жёстко иерархическим: разница в жизни между столицами и регионами была огромной.

Свободы передвижения по стране тогда не было, люди были привязаны к земле через институт прописки. Тем не менее, проявив социалистическую предприимчивость, искомое можно было получить. Кто-то покупал московскую прописку за большие взятки, кто-то получал её, взяв в супруги жителя столицы. Самым надёжным способом было пойти работать «по лимиту» на какой-нибудь завод, куда коренные москвичи работать не шли.

Условия работы в таких местах были тяжёлыми, коллектив — неприятным, соседи по общежитию — чудовищно маргинальными. Тем не менее через 5-10 лет мучений можно было получить московскую прописку и устроиться уже на нормальную работу.

4. После успешного переезда в Москву или Ленинград можно было заняться квартирным вопросом. Квартиры в СССР были «бесплатными», что было и плюсом, и минусом. Минус был в том, что квартиры распределялись по определённым правилам, и если ты в эти правила не вписывался, то у тебя были хорошие шансы встретить пенсию в коммуналке. Плюс был в том, что рыночной цены на квартиры не было, и потому квартиру можно было получить массой «альтернативных» способов: по блату или за взятку, например.

5. Для инвалидов пятой группы (евреев) в 1970-е годы открылась возможность эмиграции. С одной стороны, разрыв между СССР и Западом был настолько несуразно большим, что вопрос «надо ли ехать» даже не стоял. Как в анекдоте: тушкой, чучелом, ехать надо было.

С другой стороны, процесс выезда из страны был обставлен большим количеством ритуальных унижений, также у эмигрантов отбирали имущество, а их оставшиеся родственники часто подвергались травле. Наконец, выпускали не всех: иногда разрешения на выезд приходилось ждать годами, а иногда его не выдавали вовсе.

6. Много преимуществ по-прежнему давало хорошее образование. Правильные навыки открывали доступ и к некоторым интересным позициям, и ко многим «халтуркам». В эпоху дефицита всё решал блат, поэтому к примеру, хороший инженер-электронщик или хороший автослесарь могли замечательно жить, помогая разным важным людям решать их проблемы с бытовой техникой и автомобилями.

Подведу итог

Как видите, совсем уж безблагодатный период был в нашей стране относительно короток: 36 лет с 1917 по 1953 год. С 1953 по 1991 года в СССР установилась стабильность, отчасти вернувшая людям возможность строить собственную судьбу.

Конечно, финансовому планированию и, вообще, умению думать в Советском Союзе никого не учили, однако опыт показывает, что граждане видели очевидные вещи и так. «Переехать в Москву», «получить квартиру», «уехать на Запад», «получить образование» — такие планы народ понимал и поддерживал.

Источник: https://olegmakarenko.ru/1674644.html?media&utm_source=recommended

 

Дас

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан