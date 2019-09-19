Варшава готовит «эскадроны смерти»

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19 сентября 2019, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Германское издание Bild со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака сообщает, что к 2024 году численность «партизанской армии» в этой стране составит 53 тыс. человек.

Согласно информации издания, так называемая партизанская армия объединит все многочисленные парамилитарные формирования «территориальной обороны», расплодившиеся в Польше как грибы после дождя после прихода к власти националистической партии «Право и Справедливость» (ПИС).

Партийцы ПИС, с гордостью называя «партизан» «своей гвардией», утверждают, что массовые иррегулярные формирования из гражданских добровольцев являются «логичным ответом на российскую угрозу» (!).

«Это один из элементов оборонительных возможностей и потенциала устрашения польской армии», - уверяет Мариуш Блащак, и подобное заявление нельзя отнести не к чему иному, как к курьезу.

В самом деле, если разговоры о «потенциале устрашения» ВС Польши в отношении России нельзя воспринимать иначе как нелепость, то считать его важной составляющей отряды плохо обученных ополченцев (а они всегда, по определению, хуже подготовлены и организованы чем регулярные части), в основной своей массе прибывающих в не лучшей физической форме, и вовсе анекдот. А надеяться, что они смогут напугать Российскую Армию, — это просто расписываться в своей психической неадекватности.

Напомним, что наши ВС обладают колоссальным и успешным опытом борьбы с разного рода партизанами, повстанцами и бандитами. Ни одна армия в мире не обладает такими методиками и навыками.

Но дело, собственно, не только в этом. Россия не собирается воевать с Польшей. Даже если предположить, что Варшава каким-то образом сама или в составе НАТО сумеет спровоцировать вооруженный конфликт с нашей страной, то и тогда наши войска не станут оккупировать Польшу в силу абсолютной бессмысленности такого шага в контексте современной войны.

Москва обладает военно-техническим потенциалом, достаточным для того, чтобы нанести полное поражение Польше и уничтожить ее военную инфраструктуру, нейтрализовав исходящую от нее угрозу, без применения Сухопутных войск и проведения наземной операции.

Именно на это указывают польские военные эксперты, критикующие милитаристские устремления ПИС, отмечая, что в случае реального военного конфликта, добровольцы-«партизаны», являются ничем иным, как «пушечным мясом».

Впрочем, возможно, что и сами власти Польши не строят на этот счет никаких иллюзий, а используют «партизанское» движение, как механизм для эскалации военной истерии, с помощью чего можно довольно успешно управлять обществом и скрывать свои ошибки и злоупотребления в социально-экономической сфере.

Кроме того, в ПИС не скрывают, что намерены использовать «парамилитаров» и в мирное время для «устранения других угроз, в частности, борьбы с кампаниями по дезинформации или противодействию попыткам дестабилизации ситуации в государстве».

То есть, фактически открыто признается, что «партизан» готовят не только и не столько для борьбы с внешним врагом, сколько для противодействия польской оппозиции и противникам ПИС.

В упомянутом материале Bild сообщается, что сто польских иррегуляров будут отправлены в США для прохождения специальной подготовки по «тактике ведения партизанских и асимметричных боевых действий». Обучать их будут, по всей видимости, в тех же центрах, где американцы готовили «специалистов» для латиноамериканских эскадронов смерти.

Как мы видим, в Польше вновь интенсивно строится фашистское государство с ультра-националистической идеологией, с корпусом штурмовиков и эскадронами смерти.

Источник: http://www.segodnia.ru/content/219207