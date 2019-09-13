Потусторонняя медицина
Клиент всегда прав - пока он здоров!
13 сентября 2019, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сейчас с рядовым ОРВИ буду сидеть 3 часа в битком набитом приемном отделении врачебной практики.
Врачей катастрофически не хватает.
А почему? Может медицинские факультеты исчезли? Да нет, гонят поток как и раньше.
Может, иммигрантов понаехало, заполонили очереди? Да тоже вряд ли: рабочую визу в Германию иностранному врачу получить довольно несложно.(правда работать дадут только в клинике).
В чем же проблема? Почему в праксисах многочасовые очереди? А потому, что количество практик строго регламентируется врачебным сообществом. Ведь если очередь занимает 2 часа, то значит иногда она может быть и час, а иногда и четверть часа. Особенно если доктор так себе и люди предпочитают ехать к другому и сидеть там три часа.
А если очередь в среднем будет полчаса? Это ж может случиться, что час, а то и два, доктор может сидеть без работы.
А если доктор плохой - а таких тут тоже как грязи - то и целый день. Это ж сколько денег мимо пройти может?! Это ж врачи обеднеют! (Врач здесь - самая денежная профессия, и они совершенно не готовы оказаться в обычном среднем классе).
Нееет, на это мы пойти не можем. Мы будем искусственно занижать число мест, где люди могли бы получить помощь. Мы обеспечим каждого врача, пусть и самого дурного, избыточным количеством пациентов. Пострадает только талантливая медмолодежь, что не смогла найти себе места, но нам что с того?
Нашим детям мы наши практики передадим по наследству.
Планируй сбыт, дели рынок, удерживай делянки, гони чужих!
Конкуренция? Удобство потребителя? Нет , не слышали.
Клиент всегда прав? Ха, это пока он здоров!
Halbgötter in Weiß, leck mich am Arsch....
Источник: https://daniel-grishin.livejournal.com/212683.html