Потусторонняя медицина

Сейчас с рядовым ОРВИ буду сидеть 3 часа в битком набитом приемном отделении врачебной практики.

Врачей катастрофически не хватает.

А почему? Может медицинские факультеты исчезли? Да нет, гонят поток как и раньше.

Может, иммигрантов понаехало, заполонили очереди? Да тоже вряд ли: рабочую визу в Германию иностранному врачу получить довольно несложно.(правда работать дадут только в клинике).

В чем же проблема? Почему в праксисах многочасовые очереди? А потому, что количество практик строго регламентируется врачебным сообществом. Ведь если очередь занимает 2 часа, то значит иногда она может быть и час, а иногда и четверть часа. Особенно если доктор так себе и люди предпочитают ехать к другому и сидеть там три часа.

А если очередь в среднем будет полчаса? Это ж может случиться, что час, а то и два, доктор может сидеть без работы.

А если доктор плохой - а таких тут тоже как грязи - то и целый день. Это ж сколько денег мимо пройти может?! Это ж врачи обеднеют! (Врач здесь - самая денежная профессия, и они совершенно не готовы оказаться в обычном среднем классе).

Нееет, на это мы пойти не можем. Мы будем искусственно занижать число мест, где люди могли бы получить помощь. Мы обеспечим каждого врача, пусть и самого дурного, избыточным количеством пациентов. Пострадает только талантливая медмолодежь, что не смогла найти себе места, но нам что с того?

Нашим детям мы наши практики передадим по наследству.

Планируй сбыт, дели рынок, удерживай делянки, гони чужих!

Конкуренция? Удобство потребителя? Нет , не слышали.

Клиент всегда прав? Ха, это пока он здоров!

Halbgötter in Weiß, leck mich am Arsch....



Источник: https://daniel-grishin.livejournal.com/212683.html