Наша цивилизация моложе 500 лет

Скорее всего, вы вспомните только инквизицию и первые завоевательные экспедиции конкистадоров в Америку (если конечно вы не профессиональный историк).

А что вы знаете о стиле и образе жизни обыкновенных массовых европейцев в начале XVI века и ранее? Ну, кроме того, что в основном это были крепостные крестьяне и ремесленники? (Пауза на размышление)

Очень мало, не так ли? Что естественно: ведь в то время образ жизни был совершенно не похож на нынешний. Цивилизация оставалась на до-машинном уровне, что тяга была лишь конная, или бычья, или человеческая, только в отдельных ремеслах кое-как применялась энергия текущей воды или ветра.

Отсутствовали методы передачи информации через печатный текст (типографии XV и начала XVI века были малочисленны, и печатали в основном библию, информативность которой равна нулю).

Отсутствовал транспорт. позволяющий обычным людям достаточно быстро совершать межрегиональные путешествия.

Итого: обычные люди были физически и информационно заперты внутри маленьких мирков радиусом несколько десятков километров. Купцы, совершавшие более длинные путешествия в ходе своей деятельности, воспринимались почти как астронавты, летавшие на Луну.

Сейчас (оставаясь в границах цивилизованного мира) с таким восприятием можно встретиться только в каком-нибудь из редких стойбищ народов Крайнего Севера, сохраняемых благодаря культурно-этнографическим программам.

А в XVI веке такой образ жизни был у 90+% европейцев.

Попробуйте понять обычаи эвенков-оленеводов в таком стойбище...

...Ситуация для массового европейца стала меняться только ближе к середине XIX века. Тогдашних европейцев мы уже понимаем. Если так, то нашей цивилизации всего 200 лет. А мы строим какие-то выводы насчет общих закономерностей культуры и политики. Ха-ха.

Давайте-ка сравним с действительно древними цивилизациями.

...С бушменами пустыни Калахари в Ботсване. Этой цивилизации более 100 тысяч лет, и в ней сохраняется преемственность. Современный бушмен. кочующий по пустыне, понял бы того бушмена, который кочевал тут 100.000 лет назад. У них одинаковые обычаи, одинаковая символика, одинаковые бытовые приемы, одинаковый уклад жизни.

...С бушменами бассейна Конго - их цивилизация тоже очень древняя (неизвестно насколько)

...С изолированными индейскими племенами в сельве Амазонки или Ориноко.

...С племенами "морских цыган" у побережий в Индийском океане.

...И многими другими. которые сохраняют преемственность не меньше. чем 10 тысяч лет.

Вот при таких интервалах времени уже можно говорить о закономерностях. Когда же мы обобщаем на все человечество и на все будущие времена - ту модель, которой меньше чем 500 лет, а если по-честному, то не более чем 200 лет, то это НИ О ЧЕМ. Нечего обобщать.

Мы живем по историческим меркам в цивилизации-однодневке.

Европейски обычаи - однодневки.

Европейские ценности - однодневки.

Европейские законы - однодневки.

Европейские технологии - однодневки.

Так что давайте не будем воспринимать всерьез всякие рассуждения "о вечном" - ведь они опираются всего лишь на краткое мгновение в потоке истории.

Такие дела.

Источник: https://alex-rozoff.livejournal.com/146645.html