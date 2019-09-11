Наша цивилизация моложе 500 лет
Есть цивилизации старше 100.000 лет
11 сентября 2019, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Скорее всего, вы вспомните только инквизицию и первые завоевательные экспедиции конкистадоров в Америку (если конечно вы не профессиональный историк).
А что вы знаете о стиле и образе жизни обыкновенных массовых европейцев в начале XVI века и ранее? Ну, кроме того, что в основном это были крепостные крестьяне и ремесленники? (Пауза на размышление)
Очень мало, не так ли? Что естественно: ведь в то время образ жизни был совершенно не похож на нынешний. Цивилизация оставалась на до-машинном уровне, что тяга была лишь конная, или бычья, или человеческая, только в отдельных ремеслах кое-как применялась энергия текущей воды или ветра.
Отсутствовали методы передачи информации через печатный текст (типографии XV и начала XVI века были малочисленны, и печатали в основном библию, информативность которой равна нулю).
Отсутствовал транспорт. позволяющий обычным людям достаточно быстро совершать межрегиональные путешествия.
Итого: обычные люди были физически и информационно заперты внутри маленьких мирков радиусом несколько десятков километров. Купцы, совершавшие более длинные путешествия в ходе своей деятельности, воспринимались почти как астронавты, летавшие на Луну.
Сейчас (оставаясь в границах цивилизованного мира) с таким восприятием можно встретиться только в каком-нибудь из редких стойбищ народов Крайнего Севера, сохраняемых благодаря культурно-этнографическим программам.
А в XVI веке такой образ жизни был у 90+% европейцев.
Попробуйте понять обычаи эвенков-оленеводов в таком стойбище...
...Ситуация для массового европейца стала меняться только ближе к середине XIX века. Тогдашних европейцев мы уже понимаем. Если так, то нашей цивилизации всего 200 лет. А мы строим какие-то выводы насчет общих закономерностей культуры и политики. Ха-ха.
Давайте-ка сравним с действительно древними цивилизациями.
...С бушменами пустыни Калахари в Ботсване. Этой цивилизации более 100 тысяч лет, и в ней сохраняется преемственность. Современный бушмен. кочующий по пустыне, понял бы того бушмена, который кочевал тут 100.000 лет назад. У них одинаковые обычаи, одинаковая символика, одинаковые бытовые приемы, одинаковый уклад жизни.
...С бушменами бассейна Конго - их цивилизация тоже очень древняя (неизвестно насколько)
...С изолированными индейскими племенами в сельве Амазонки или Ориноко.
...С племенами "морских цыган" у побережий в Индийском океане.
...И многими другими. которые сохраняют преемственность не меньше. чем 10 тысяч лет.
Вот при таких интервалах времени уже можно говорить о закономерностях. Когда же мы обобщаем на все человечество и на все будущие времена - ту модель, которой меньше чем 500 лет, а если по-честному, то не более чем 200 лет, то это НИ О ЧЕМ. Нечего обобщать.
Мы живем по историческим меркам в цивилизации-однодневке.
Европейски обычаи - однодневки.
Европейские ценности - однодневки.
Европейские законы - однодневки.
Европейские технологии - однодневки.
Так что давайте не будем воспринимать всерьез всякие рассуждения "о вечном" - ведь они опираются всего лишь на краткое мгновение в потоке истории.
Такие дела.
Источник: https://alex-rozoff.livejournal.com/146645.html