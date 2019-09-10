Истерика вокруг российского газа.

Отношения между украинской и российской компаниями всегда были сложными, точнее сказать, импульсивными. Украинская сторона то заявляла о полном разрыве всех договоров, то выставляла свои условия. Но чем ближе холодная зима 2020, тем извилистее становятся пути украинцев, и теперь речь идет практически о перемирие, хоть и за неадекватно большие деньги. Но чем ближе декабрь, тем более вероятными кажутся дисконты.

Сначала Москве посулили предложения о 20% скидке на транзит через территорию Украины - но только в том случае, если мощности будут загружены полностью. А затем и вовсе назвали цену перемирия - 12 миллиардов долларов. «Нафтогаз» уверен, что отсудит эти деньги в Стокгольме, но дает противнику шанс договориться. Если учесть, как легко любое решение по данному вопросу оспаривается в иных судах, перспективы Киева весьма сомнительные. Могли бы не пытаться так завышать цену на свои трубы.

Есть, правда, несколько факторов, которые давят на «Газпром» немного сильнее, чем киевская вредность. Так, например, усложняет ситуацию Польша, которая взялась помогать Киеву, поставляя им американское топливо. В этом случае в минусе будет не только Варшава, но и Украина, зато Вашингтон при любом раскладе, как говорится, не в накладе. Но не стоит искать в этом логики, ведь все, что делают Украина и Польша, направлено лишь на причинение ущерба российской компании.

Последним выкрутасом поляков стал отказ от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года. По их мнению, цена на газ в контракте завышена, а система «бери или плати» - несправедлива. Также сегодня представитель польской PGNiG заявил, что компания выиграла в суде ЕС дело о газопроводе «Опал», и теперь российская сторона не сможет использовать 100% возможностей этой трубы.

Нельзя сказать, что ультиматумы Киева или решение по «Опалу» коренным образом меняют ситуацию с поставками российского газа в Европу, как обычно они лишь доставляют мелкие неприятности. Как будто газ – это что-то, навязываемое Россией, а не жизненно важная составляющая экономической жизни страны, да и простого бытового существования. Но нужно признать, что эта песня будет вечной – пока у одних есть энергоресурсы, будут и те, кого это не устраивает. А значит, будут суды, ультиматумы, контракты и их разрывы, а потом цикл обязательно будет повторяться.

Источник: https://manzal.livejournal.com/747777.html