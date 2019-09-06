Возможно ли учение без принуждения?

А между тем действительно был фактор, который делал советское образование выдающимся феноменом, который заметили на Западе, который обсуждали с восхищением и даже некоторой завистью. Просто этот фактор не внутри, а вне собственно учебного процесса. Речь о ТОТАЛЬНОСТИ. А если точнее – о тотальности принуждения к образованию.

В советское время системы принуждения были продуманы, отлажены и работали на полную катушку. Главное, что они, как и положено в тоталитарном государстве, действовали не только «сверху» и «снаружи», но были или по крайней мере старались проникнуть всюду, даже в самое что ни на есть личное пространство: в семью, в круг друзей и т.д. Ребенок, едва вступив в школьный возраст, сразу попадал под тройной пресс. С одной стороны на него давил, естественно, учитель – ставил отметки, писал замечания в дневник, проверял домашние задания. С другой – ребенок с самого младшего школьного возраста попадал в прочные, крепкие объятия специальных «детских организаций», которые в буквальном смысле были призваны следить за ним и в школе, и дома. Важно отметить, что эти «детские организации» создавались и управлялись отнюдь не детьми. Эти организации передавали друг другу советского школьника как по эстафете: сначала октябрята, потом пионеры, потом комсомол. Во всех трех организациях, причем в открытую, провозглашался контроль как за успеваемостью, так и за поведением всех своих «юных участников».

Наконец, школа обеспечивала давление на ребенка и с третьей стороны – со стороны родителей. И дело тут вовсе не ограничивалось душеспасительными беседами учителей с родителями. Обязанности учителей понимались гораздо шире: им не возбранялось проследить, в какой обстановке живет тот или иной «трудный» ученик. Учитель мог в случае необходимости и «надавить» на родителя, если считал, что тот уделяет мало внимания ребенку. Причем тут ему вполне могла помочь как комсомольская, так и, при необходимости, партийная организация. Возможности были: например, сообщение на работу. В тоталитарном обществе партия одна, партком в школе и партком на любом советском предприятии, где бы ни работал нерадивый родитель, принадлежали к одной структуре.

Сейчас атавистические формы этого «советского времени» можно найти в некоторых маленьких городках с одним градообразующим предприятием: важно лишь, чтобы это предприятие успешно работало. В таких «моногородах» (особенно этим славятся «города ЛУКойла» в Тюменской области) на улицах поддерживается образцовый, почти европейский порядок, чистота, ухоженность, дети прилежно учатся в школах, почти нет хулиганства. Власть в городе и руководство предприятия представляют собой одно нерасторжимое целое, работать в городе, кроме как на градообразующем предприятии или в муниципальных структурах, особо негде; немногочисленные частные фирмы, действующие в моногороде, также полностью зависят от симбиоза городских и промышленных властей.

Поэтому, если чей-то ребенок не проявляет прилежания в учебе, или, того хуже, пытается хулиганить – школа оперативно связывается с городскими и заводскими руководителями, и «перевоспитывать» начинают не только самого ребенка, но и его семью (о таких случаях в г.Когалым, в частности, много рассказывали в 90-х, когда мэром Когалыма работал небезызвестный Сергей Собянин). Для начала родителю объявляется выговор; если ребенок продолжает хулиганить и плохо учиться – отца и мать просто увольняют, и другой работы им в городе просто не найти; семья «хулигана» оказывается вынужденной уезжать из города.

Система кажется дикой; конечно, далеко не во всех городках она проявляется в таком же «чистом» виде, как в Когалыме 90-х. Но факт есть факт: зачастую именно выпускники школ из маленьких городков такого типа оказываются наиболее успешными при продолжении образования: набирают высокие баллы ЕГЭ, поступают в самые престижные столичные ВУЗы «на бюджет» и далее учатся без особых проблем, так как «база» у них действительно есть.

Источник: https://sapojnik.livejournal.com/3024712.html?media&utm_source=recommended