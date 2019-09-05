Схожести и различия нашего и английского

1. «Премьер надежды». Подчеркивается исторический характер момента и историческая роль, которую Борис Джонсон уже играет и обязательно доиграет в будущем. От скучно-обыденного времени Терезы Мэй – «бесславного режима» - Британия пришла к режиму «славному». Каждое действие Бориса исполнено высокого исторического смысла, он пришел не просто так, а надолго, на 10 лет, чтобы стать «третьим великим лидером тори за 100 лет». Тезис «блестящее политическое лидерство способно справится со всем, чем угодно» против занудливых институтов и процедур. В восхвалении лидерства Джонсона (суперавансом, я бы сказал) очень много шмиттеанского в противовес традиционному европейскому веберовскому. Так и ищешь глазами «в тяжелые моменты британской истории Человек, Лидер значит всегда больше, чем целая орда парламентских и судейских клерков». И находишь множество высказываний в таком стиле.

2. «Эхо войны». Нация находится на войне сейчас, и самое время вспомнить великие войны прошлого – в первую очередь это Фолкленды, которые якобы добавили Британии какого-то поражающего воображения величия, остановили победное шествие левых и так далее и тому подобное. Соответственно, Джонсон – это аватар прежде всего баронессы Тэтчер. Это понятно, Черчилль обещал и дал стране «кровь, пот и слезы», что в современном потребительском мире не продается, а Тэтчер обогатила избирателей консерваторов. Вторая мировая упоминается, но скорее как доказательство того, что «самый темный час» пройдет и наступит День Победы. Вообще, тема величия Тэтчер – и необходимость возврата к этому самому лидерству и величию – одна из ключевых для тори-дискурса. Протестующие сравниваются с ее оппонентами в логике «победили тогда, победим и сейчас.

3. Протесты. Протесты против политики Джонсона не оправданы ничем, ведут к остановке общественного транспорта и сложностям «простого человека» и бизнеса, инспирированы врагами извне, их возглавляют крайне левые студенты, опасные антипатриотические типы, один из которых даже – о ужас – писал в соцсетях о бойкоте Дня Памяти.

4. Европа. Европа слаба и неизбежно прогнется под «новое лидерство тори». Мы получим самую лучшую сделку из всех возможных о чем постоянно публикуются разного рода слухи из брюссельской цитадели зла. Источники сообщают, что Европа разобщена, находится под огромным давлением лидерства великого Джонсона и вот вот рухнет. «Прошли времена германского экономического чуда. Как нам этим воспользоваться?». На таком вот уровне. По стилистике напоминает сообщения наших СМИ о том, что санкции отменят прямо завтра.

5. Суверенитет. В целом же международные договоры и обязательства есть ограничения суверенитета и «путы», которые мешают развитию. Любое подчинение чужому праву – есть угроза метафизическая, не нуждающаяся в доказательствах и расшифровках. Свобода от международных норм приравнивается к свободе вообще. Свободу у британцев «украл» международный истеблишмент и теперь ее надо любой ценой вернуть обратно. Но – ключевой момент! - цену на самом деле платить не придется, потому что пункт 4 – Европа слаба и прогнется под лидерство Джонсона.

6. Огромная тема «либерального обкома». Мерзопакостные «общечеловеки», лояльные международному истеблишменту и олигархии ведут агрессивный хейт-спич, травят инакомыслящих и пытаются узурпировать право говорить от имени культурной и творческой интеллигенции, запуганной и затравленной. В череде прочих приводятся цитаты из твиттера писателя Пулмана про то, что фамилия Джонсон у него ассоциируется с веревкой и фонарным столбом и умозаключается что эти готовы развязать гражданскую войну против интеллигентных, травоядных и демократических тори. Если человек пишет книги, принадлежит к университетской или артистической среде и готов поддержать Правительство – это описывается как отдельный акт высочайшего гражданского мужества.

7. «Оптимизм» и «на самом деле все очень хорошо». Вы просто этого не замечаете. Значительное внимание уделяется объяснению о том, что брекзитеры на самом деле и есть исторические оптимисты, а римейнеры (те, которые не предатели за иностранные деньги) - это фомы неверующие, паникеры и вообще люди не понимающие всей картины и заблуждающиеся. В доказательство этого активно рекламируется пакет мер правительства, которые оно реализует после Брекзита – напоминающие наши «майские указы». Действия по наполнению деньгами и прорывными проектами наиболее чувствительных для избирателей отраслей – здравоохранение, охрана порядка, инфраструктура. При этом технологию «обращения из Савла в Павла» никто не отменял. И активно продвигаются позиции: «Когда то я голосовала за римейн, но теперь видя лидерство Бориса и эффективность его правительства я рад буду и выходу без сделки».

8. «Зверь из Бездны». Главным внутренним врагом работает дедушка Корбин. Он - источник иррационального зла и экзистенциальной угрозы существованию страны. Сталинист, маоист, советский шпион, национал-предатель и тот человек (это если серьезные разговоры вести), который резко увел лейбористов влево, превратив милую партнерскую партию возглавляемую людьми с хорошими лицами из тех же оксфордских коридоров, что и тори в черт знает что. Миссией Джонсона таким образом объявляется не просто победа над лейбористами электоральная, а возвращение партии в «левоцентристское стойло», возвращение к власти в партии людей вроде Тони Блэра.

9. «Враги» и «друзья». Описание врагов плана Джонсона пестрит словами «истерические», «неадекватные», «желчные», «пессимистические» и прочее в том же духе. Логика: «вы обвиняете Джонсона, что он враг демократии, а вы что – друзья? Друзья демократии это участники интербригад, это студенты, которые записывались в курдское ополчение, чтобы сражаться с запрещенным ИГИЛ, а вы на них чем похожи? Студентики да нытики». Язык описания слабых людей, пытающихся остановить неотвратимо движущийся паровоз истории. В то время как правительство описывается как «энергичным», готовым работать 24 часа в сутки, имеющим четкий План и Программу, буквально «стахановцами».

10. «Настоящие европейцы». Брекзитеры – люди доброй воли и никакие не националисты. В Европе их устраивает все, кроме ЕС, который опутывает страны и народы путами и мешает им развиваться. Чуть не прослезился, читая колонку одного статусного обозревателя о том, как ему хорошо в Биаррице с устрицами и местным белым вином. И насколько было бы хорошо сохранить для каждого британца возможность невозбранно жрать эти устрицы с вином, путешествовать и чувствовать себя в Европе по прежнему как дома. Так конструируется общность «брекзитеров-еврофилов», чем то неуловимо напоминающих наших сислибов.

Источник: https://web.facebook.com/gleb.kuznetzov/posts/2376918515762837?_rdc=1&_rdr