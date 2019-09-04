У государства денег снова предостаточно

Что обещали людям? – Обещали, даже гарантировали «долгосрочный рост уровня пенсионного обеспечения граждан». Один год – небольшой срок, о долгосрочности пока говорить рано. В будущем оценим, насколько будут выполнены обещания.

Но вот о чем уже сегодня можно поговорить, так это о том, сколь действительно необходимым было принятие решения о повышении пенсионного возраста.

Судите сами: принимая данное решение, власти на самом деле были обеспокоены тем, что в скором будущем денег на выплату пенсий может и не хватить. Значит, повышаем пенсионный возраст. Ну, и что там с деньгами у государства? Почему нам важно знать, что с доходами федерального бюджета? – Потому что именно за счет бюджетных трансфертов Пенсионному фонду у нас сегодня в значительной степени обеспечивается устойчивость пенсионного обеспечения. За I полугодие 2019 года профицит федерального бюджета (т.е. превышение его доходов над расходами), по данным Федерального казначейства, составил 1,7 трлн рублей – колоссальная цифра.

Понятно, что с такими результатами и с доходами Пенсионного фонда Российской Федерации у нас сегодня всё хорошо.

Получается, что всё очень хорошо у государства и Пенсионного фонда с доходами, денег предостаточно. Причём обязательно надо учесть, что на эти результаты пока ещё практически не повлияло решение о повышении пенсионного возраста, потому что тем, кто выходит на пенсию в 2019-2020 годы, в соответствии со смягчающими правилами от президента было предоставлено право выйти на пенсию на полгода раньше. Получается, что это прежняя система обеспечивала такие доходы. Тогда зачем было «огород городить»?

Еще, как помнится, в качестве аргумента о необходимости повышения пенсионного возраста нам приводили «пугающие» соотношения количества работающих, приходящихся на одного пенсионера. А сегодня, как известно, на правительственном уровне всерьез прорабатывается вопрос о возможности перехода на 4-дневную рабочую неделю. Это как друг с другом состыкуется?

Приняв непрофессиональное, непродуманное, недальновидное решение о повышении пенсионного возраста, власти совершенно не оценили риски, настоящие и будущие. Это только кажется, что вот произошло снижение рейтингов власти, и на этом всё закончилось. «По-живому» это только начинает (полгода прошло) сказываться на людях. Причем в ближайшие годы миллионы и миллионы граждан будут, что называется, на своих карманах чувствовать снижение доходов от принятия решения по повышению пенсионного возраста.

Год назад подавляющее большинство людей не приняло решение властей, что называется, на эмоциях, понимая, чем это грозит. Сейчас начинается время, когда это неприятие, увы, ложится на вполне материальную основу. Все же умеют считать, сколько работающие пенсионеры недополучат пенсионных денег за год из-за повышения пенсионного возраста. Арифметика простая: свою пенсию, заработанную многолетним трудом, умножаем на 12 месяцев и на количество лет, которые придется трудиться до достижения нового пенсионного возраста. Кто-то пару сотен тысяч рублей потеряет, а кто-то больше миллиона…

Все эти недополученные пенсионные деньги – прямой вычет из реальных располагаемых денежных доходов населения, которые «почему-то» никак не растут. Интересно, и как власти собираются перейти от многолетнего падения реальных располагаемых денежных доходов населения к их росту с таким-то влиянием на это дело решения о повышении пенсионного возраста?

Нет, нельзя было принимать решение о повышении пенсионного возраста и вводить его в действие уже с 2020 года. Никакой срочной экономической необходимости в этом не было.

Источник: https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2494191-echo/