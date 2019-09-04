Куда вам еще один выходной?

Китайцы, привыкшие фигачить по 16 часов, чтобы накупить себе в последствие кучу палёных шмоток собственного производства и обеспечить себя питанием, наверное, поперхнулись от обиды и унижения.

Мне, как сотруднику, очень нравится идея с бонусным отдыхом. Дополнительное время можно посвятить хобби, второй работе или прогулкам, однако как работодатель я решительно против, и не понимаю, каким образом предприниматели всей страны будут находить выход из сложившейся ситуации.

О том, что именно стране нужно сделать для перехода на «новый уровень», рассказал министр экономического развития Максим Орешкин, который считает, что для начала нам всем необходимо повысить доход населения и производительность труда, а уже после думать о внедрении дополнительных бонусов. Что он имел в виду – непонятно.

А сколько в целом отдыхают жители разных стран?

Если верить аналитикам, русские работают на порядок больше европейцев.

Для меня стало большим открытием, что больше всех в мире работу любят (или не любят, но вынужденно ее посещают) жители Мексики.

В среднем мексиканец тратит на работу 2246 часов в год. А знаете сколько они отдыхают? Шесть дней. Представляете? Шесть долбанных дней в год!

Все еще хотите поныть о том, как чертовски быстро пролетает ваш королевский отпуск?

Меньше отпуск длится только на Филиппинах, ибо там за год работы каждый местный имеет право взять себе только пять выходных.

На втором месте по трудолюбию находятся жители Коста-Рики, которые работают всего на 16 часов меньше мексиканцев. Благодаря затягиванию поясов и усердию стране удалось побороть кризис и вылезти из нищеты.

Третье почетное место досталось корейцам, которые тоже работают как Папы Карло и отдыхают всего 10 дней в году.

Греки стали четвертыми в этой цепочке трудоголизма. Каждый грек в среднем трудится по 2042 часа в год, а отдыхает 20 дней.

Далее идет Чили, а вот после Чили – Россия. В среднем мы с вами трудимся около 2000 часов в год, а отдыхаем 28 дней.

Специалисты утверждают, что введение дополнительного выходного положительно скажется на работе компании, потому что это даст сотрудникам новых сил для дальнейшей работы, разгрузив их мозг еще на 24 часа.

Несколько лет назад я подружилась с одним очень хорошим человеком, который на тот момент работал официантом в одном из ресторанов в Будве.

Чтобы вы понимали, для того, чтобы хоть как-то обеспечивать себя и свою больную маму, ему приходилось работать с шести утра до полуночи каждый день! Без выходных! Летний сезон в Черногории не терпит лени, а многие туристы уже ранним утром толпятся у двери ресторанчика, чтобы успеть на завтрак первыми.

В таком режиме там работают почти все официанты вплоть до середины октября. Летний сезон заканчивается, туристов становится меньше и только тогда заведения переходят на режим работы «вполсилы», отправляя основную часть персонала в другие города. Мой друг в не сезон работал в Белграде до самого начала мая. В точно таком же режиме, а между сезонами имел возможность отдохнуть примерно 7 дней.

На это время он обычно ехал к маме в Боснию, помогал ей всю эту неделю, а потом на всех парусах мчал обратно.

Вот это жизнь…

А вы, что думаете? Ленитесь обычно или всегда мчите на работу с широкой улыбкой на лице?

Напоминаю, что до пятницы еще ля-ля-ля и ого-го, но мы выживем!

Источник: https://textinthepiter.livejournal.com/62231.html