Главная причина обстрелов ДНР и ЛНР

"Главной причиной резкого увеличения числа обстрелов Горловки стало солидное вознаграждение, обещанное украинским военным за причинение ущерба военнослужащим и инфраструктуре НМ ДНР", — на одном из брифингов заявил Э. Басурин... в связи с этим ряд военнослужащих 30 бригады ВСУ, занимающих позиции в районе н.п. Новолуганское под Горловкой, даже отказались уходить в тыл в порядке ротации... Денег хотят...

А вот и их прейскурант: за уничтожение автомобильной техники на территории нашей Республики премия составляет 12 тысяч гривен (475 долларов), беспилотных летательных аппаратов – 36 тысяч (1,4 тысячи долларов), бронетехники – 42 тысячи гривен (1,6 тысячи долларов), танка – 48 тысяч гривен (1,9 тысячи долларов). Сумма премии за жизнь нашего защитника определена в 7 тысяч гривен (277 долларов)...

Украинские командиры и здесь нашли лазейку для получения бабла - командиры ВСУ подают наверх фейковые отчёты о количестве подбитой техники народной милиции ДНР, потому, что такого количества техники просто нет физически...

Как известно украинским воякам выплачено денежных вознаграждений за уничтоженную технику армии ДНР и ЛНР и ликвидацию наших солдат свыше 35,5 млн. грн. За такую сумму можно было уже уничтожить всю Республику, дык может пора Зеленкину проверить эти "выплаты"? Что-то там явно не сходится...

Всему свое время...

Ваш Таксист...

(Елена Субботина)

Источник: https://cont.ws/@taksist1964/1434993