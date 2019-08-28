«Итоги Независимости – Украина вымирает. Население Украины сокращается, смертность растет, рождаемость падает, все медицинские показатели ухудшаются. За первое полугодие население сократилось почти на 150 тыс.

Госстат уверяет, что нас 42 миллиона, а неофициальные данные называют цифру 35 и даже 33 миллиона, с учетом смертности и небывалой миграции.

А за прошлый год численность украинских граждан сократилась на 233,2 тыс. человек. Темпы сокращения населения в 2018 году опередили показатели 2017 года (минус 198,1 тыс. человек).

А если учесть выехавших за границу?! Прибавьте к этому тех, кто решил уехать навсегда и тех, кто только думает об этом!

Власть замалчивает реальные и катастрофические масштабы начавшегося после госпереворота «исхода» украинцев из родной страны. Сегодня население сокращается семимильными

темпами. А не так давно нас было 52 млн. человек.

За последние 5 лет, назвав это реформами и европейскими ценностями, Порошенко целенаправленно уничтожал народ Украины. Думаю, через время это будет классифицироваться как самый настоящий геноцид».

Источник: Фейсбук, страница Николая Азарова:

https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov/