Яйцеголовые миллиардеры

Пятого октября двое российских физиков получили Нобелевскую премию. Андрей Гейм и Константин Новоселов разделят 1 млн. евро, присужденный за создание нового материала – графена, который может произвести революцию в электронике. Правда, непонятно – радоваться тут или плакать. Потому что оба нобеляра давно не живут в РФ, а работают в Манчестерском университете (Британия). При этом за десятилетия работы в России они не получили ни одной достойной награды.

Это тем более странно, поскольку наша страна – лидер по числу разнообразных научных премий. Их у нас столько, что остальным странам еще позавидовать. Например, Академия наук ежегодно присуждает 100 премий и 32 медали. Свои награды есть у каждого уважающего себя университета. Вдобавок существуют десятки государственных научных премий, на которые бюджет тратит более 300 млн. руб. в год.

Вопрос – кому дают? Начнем с премии Правительства РФ в области науки и техники. Ее присуждают ежегодно, в 40 номинациях, с 2005 г. лауреаты в каждой получают 1 млн. рублей. Кто эти подвижники? Как оказалось, их имена хорошо известны, только – на другом поприще.

В 2003 г. правительственную награду дали главе корпорации «Интеко» Елене Батуриной и гендиректору спорткомплекса «Лужники» Владимиру Алешину (за возведение купола стадиона «Лужники»). В том же году премию получил управляющий делами президента Владимир Кожин – за реконструкцию Константиновского дворца под Петербургом. В 2005 г. лауреатом стал президент «Роснефти» Сергей Богданчиков (за новое оборудование для ремонта скважин). Три года спустя правительство отметило научные достижения экс-главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Оказывается, он изобрел… «устойчивую систему получения говядины на основе российских пород мясного скота».

Но что губернатору или миллиардеру – миллион рублей, да еще поделенный на всех соавторов? В РФ есть другая, гораздо более денежная премия «для ученых». Называется – «Глобальная энергия». Фор-мально ее ежегодно присуждает независимая организация, но на деле лауреатов выбирает руководство Российской академии наук. Призовой фонд – 30 млн. руб. в год.

С этими деньгами дело обстоит так. часть премиального фонда достается маститому иностранному изобретателю, действительно разработавшему новую технологию в области энергетики. Остальные средства члены президиума РАН обычно делят… между собой. В первый же год основания премии ее лауреатом стал вице-президент РАН Геннадий Месяц. Он получил треть денег. В 2005 г. половину средств отдали нобелевскому лауреату Жоресу Алферову. Его заслуги перед наукой не вызывают сомнений. Впрочем, он тоже член президиума РАН, вдобавок – один из основателей премии. В 2006 г. 10 млн. руб. получил член президиума РАН Е. Велихов. Надо сказать, по совместительству Евгений Павлович… председатель попечительского совета премии «Глобальная энергия».

Академический междусобойчик продолжается. В позапрошлом году 10 млн. руб. отошли советнику РАН Олегу Фаворскому. В 2009 г. две трети призового фонда разделили член президиума РАН Николай Лаверов и член президиума Сибирского отделения РАН Алексей Конторович.

Конечно, порой награды получают действительно большие ученые. В 2007 г. – 5 млн. рублей Госпремии РФ в области науки и технологии присудили самому цитируемому в мире российскому математику – В. Арнольду. В том же году президент вручил госпремию выдающемуся филологу А. Зализняку, доказавшему подлинность «Слова о полку Игореве». Но большинству выдающихся российских ученых достается лишь крохотное вспомоществование, тонким слоем размазанное между университетами и институтами РАН. Или «нобелевки», но уже от другой страны.