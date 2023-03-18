Депутат Рады от партии Порошенко генерал Забродский может стать заместителем Залужного

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Источник: ТАСС

Петр Порошенко и Михаил Забродский. Фото: Maxym Marusenko/globallook.com

Депутат Верховной Рады Украины от партии Петра Порошенко Михаил Забродский решил сложить депутатский мандат, так как хочет сконцентрироваться на помощи Генштабу ВСУ. Возможно, он станет заместителем главкома Валерия Залужного. Об этом написал в субботу в своем телеграм-канале однопартиец Забродского, депутат Алексей Гончаренко.

«Михаил Забродский досрочно прекращает полномочия народного депутата от «Европейской солидарности». Генерал-лейтенант возвращается на военную службу - его планируют назначить заместителем главкома Вооруженных сил Валерия Залужного», - сообщил Гончаренко.

Забродский в 2017-2019 годах принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Тогда он возглавлял десантно-штурмовые войска ВСУ.