В Турции произошло второе за день землетрясение

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Источник: РИА "Новости"

сейсмограф, Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com

В турецкой провинции Кахраманмараш во вторник, 14 марта, произошло второе за день землетрясение. Согласно последней информации, магнитуда подземных толчков составила 4,9 балла по шкале Рихтера.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что землетрясение было зарегистрировано в районе Чаглаянчерит сегодня в 17:49 (совпадает с московским). Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,3 километра.

Ранее сегодня на этой же территории было зарегистрировано землетрясение, магнитуда которого достигла 4,7 балла.