В Турции ждут новое мощное землетрясение в Стамбуле

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Источник: https://www.mk.ru

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В четверг, 9 марта землетрясение магнитудой 3,9 балла произошло в Мраморном море, что означает, что возможно стихия вплотную подошла к Стамбулу, сообщает «МК.РУ».

По сообщению Европейского средиземноморского сейсмологического центра, 9 марта в 8.28 по мск зафиксированы колебания земной коры также и в Черном море, причем землетрясение здесь было даже мощнее, чем в Мраморном – его магнитуда 4 балла.

Вообще Стамбул на чемоданах, - рассказала россиянка, постоянно проживающая в Стамбуле. Уезжают все, кому есть куда. А у многих стамбульцев у самих сейчас живет родня из Хатая.

Новруз на носу (20 марта - зороастрийский Новый год по солнечному календарю), а с ним и туристы из Ирана, но если землетрясения продолжатся, то и этого небольшого сезона не будет.

Хотя в Турции неспроста шепчутся об «угрозе срыва высокого туристического сезона», а с ним и банкротства многих отелей и туроператоров.