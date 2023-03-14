Основатель фонда Citadel Кен Гриффин заявил, что американский капитализм «рушится у нас на глазах»

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Инвестор-миллиардер и создатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин считает, что американский капитализм «рушится у нас на глазах» и в этом виновато американское правительство, которое пыталось помочь обанкротившемуся банку Silicon Valley. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Формально США — экономика капиталистическая, и она рушится на наших глазах», - сказал предприниматель в интервью Financial Times.

Кен Гриффин отметил, что решение американского правительства спасти вкладчиков является серьёзным нарушением финансовой дисциплины.

Напомним, что 12 марта в США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank, до этого, 10 марта, прекратил работу банк Silicon Valley, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков страны.

Трамп на фоне банкротства двух американских банков предрек, что в США «будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году».