В Никополе Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога

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Воздушная тревога прозвучала сегодня утром, 14 марта в Никополе Днепропетровской области и подконтрольных Киеву зонах ДНР. Об этом стало известно по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По информации ведомства тревога была объявлена в 08:49 по московскому времени в Никополе, в Донецкой Народной Республике - в 08:38.

Ранее Владимир Рогов сообщал о том, что Вооруженные силы Украины могут предпринять контрнаступление в конце марта после собрания необходимой группировки.