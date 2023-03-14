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Рогов: ВСУ попытаются организовать контрнаступление на Запорожском направлении в конце марта

, 03:38 Источник: Радио 1

Рогов: ВСУ попытаются организовать контрнаступление на Запорожском направлении в конце марта
Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Реальными сроками контрнаступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении могут быть конец марта - начало апреля, так как именно к этому времени Киевом будет собрана необходимая группировка в количестве 40 тысяч боевиков. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Согласно словам эксперта, к концу марта на территории Запорожского региона начинается полноценная весна, когда все цветет и распускается. Этим воспользуется командование ВСУ, которое будет прятать личный состав в зарослях и посадках.

«Решающая битва пройдет именно в Запорожской области, именно там боевики ВСУ попытаются пойти напролом и разрезать сухопутный коридор в Крым», - отметил специалист.

Рогов также добавил, что линия обороны с российской стороны подготовлена к контрнаступлению украинских боевиков.

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