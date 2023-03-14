Гендиректор CCBLR Прозоров: отключение российских банков от SWIFT препятствует нормальной торговле с Европой

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Источник: РИА Новости

SWIFT, Rafael Henrique/ globallookpress.com

Генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров сообщил РИА Новости, что отключение российских банков от системы SWIFT существенно влияет на торговлю России и Европы, замедляя процесс перевода платежей.

«Конечно, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT. Кстати, это Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, было членом нашей палаты», - сказал Прозоров.

Он отметил, что для каждого денежного перевода из РФ сейчас приходится задействовать спецотдел, который проверяет наличие санкционных составляющих в той или иной транзакции, при этом такие отделы в банках являются немногочисленными.

«Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю», - информировал гендиректор CCBLR.

Ранее сообщалось, что ЕС изучит возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к SWIFT в рамках зерновой сделки.