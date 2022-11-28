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ЕС изучит возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к SWIFT в рамках зерновой сделки

, 10:13 Источник: Известия

ЕС изучит возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к SWIFT в рамках зерновой сделки

Евросоюз по просьбе России попытается снять санкции с Россельхозбанка и возобновить его подключение к системе SWIFT в рамках зерновой сделки.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин ранее указывал, что Россельхозбанк обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, его переподключение к SWIFT является ключевым вопросом, чтобы продвинуться в вопросе снятия препятствий для экспорта отечественной сельхозпродукции.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано указал, что в ЕС уже изучают эту возможность, - пишет газета «Известия».
Европейский политик подчеркнул, что любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения всех государств — членов Совета ЕС.

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