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Флаг США, Bulkin Sergey / globallookpress.com

США хотят сменить правительство в Грузии на то, которое будет следовать американских целям, одна из них – открытие второго фронта против России. Об этом сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер отметил, что ежегодная помощь США Грузии в размере 40 миллионов долларов направленна на смену нынешнего правительства на то, которое будет соответствовать американским целям и задачам, куда входит открытие «второго фронта» против России.

Бывший разведчик добавил, что Грузия — это уменьшенная версия Украины и ещё один винтик в американском «поясе нестабильности».

Ранее политолог Абашидзе заявил, что Запад срежиссировал протесты в Грузии в духе Евромайдана.