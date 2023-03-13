Политолог Абашидзе: Запад срежиссировал протесты в Грузии в духе Евромайдана

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Источник: ПолитЭксперт

Ernesta Ciciurkaite via imag / globallookpress.com

Запад раскручивает протестные настроения в Грузии в духе Евромайдана, желая довести ситуацию в стране до гражданской войны. Об этом рассказал директор Центра исламских исследований Кавказа, грузинский журналист политолог Шота Абашидзе.

Согласно словам специалиста, которые передает интернет-издание «ПолитЭксперт», Соединенные Штаты Америки и другие западные страны заинтересованы в нестабильной ситуации в Грузии, которая находится на границе с Россией.

Как отметил Абашидзе, США ждут момента, когда на улицах страны прольется первая кровь, чтобы в ситуацию вмешались грузинские наемники, которые приведут протестные демонстрации к жестокому противостоянию.

«Они сотрут с лица Земли все, если они придут к власти, так что этого допустить нельзя. Помимо того, что откроется второй фронт, просто Грузии не станет на карте мира», - заключил политолог.