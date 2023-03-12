Папа Римский Франциск сообщил о подготовке встречи с патриархом Кириллом в Иерусалиме

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Источник: РИА "Новости"

Папа Римский Франциск, Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск рассказал председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову о продолжении подготовки встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме.

Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с Папой Римским, отметил, что понтифик около недели назад сообщил ему, что считает патриарха Кирилла своим братом, а также отметил, что у них полное взаимопонимание.

Папа Римский Франциск уточнил, что встреча в Иерусалиме по-прежнему готовится.

Напомним, накануне патриарх Кирилл обратился к религиозным лидерам, в частности, к понтифику, и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.