Минкультуры Украины проведет в Киево-Печерской лавре ревизию после ухода монахов УПЦ

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТАСС

Киево-Печерская лавра, Michael Kudryavtsev/Russian Look

Министерство культуры Украины намерено провести в Киево-Печерской лавре ревизию музейных экспонатов, в частности, мощи святых. Это произойдет после того, как ее покинут представители УПЦ.

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко напомнил, что кроме недвижимого имущества в Киево-Печерской лавре есть более восьмисот музейных экспонатов, которые были переданы монахам на "использование".

Министр уточнил, что будут проведены ревизии, в ходе которых эксперты установят, насколько сохранными являются объекты.