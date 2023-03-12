Минкультуры Украины проведет в Киево-Печерской лавре ревизию после ухода монахов УПЦ

Министерство культуры Украины намерено провести в Киево-Печерской лавре ревизию музейных экспонатов, в частности, мощи святых. Это произойдет после того, как ее покинут представители УПЦ.
Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко напомнил, что кроме недвижимого имущества в Киево-Печерской лавре есть более восьмисот музейных экспонатов, которые были переданы монахам на "использование".
Министр уточнил, что будут проведены ревизии, в ходе которых эксперты установят, насколько сохранными являются объекты.