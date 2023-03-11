Патриарх Кирилл призвал папу римского Франциска и генсека ООН Гутерреша не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской Лавры

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Источник: ТАСС

Киево-Печерская лавра. Фото: Pavlo Gonchar /globallook.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры обратился к папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и религиозным лидерам с призывом не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил в субботу сайт Московского патриархата.

Ранее в субботу стало известно, что Украина не продлила с УПЦ договор аренды, действие которого истекает в апреле.

Патриарх назвал действия украинских властей попранием прав и свобод человека. По его словам, принудительное закрытие лавры «приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека» и других международных актов.