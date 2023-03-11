Одесского военкома отправили в зону боевых действий за танец под песню «подсанкционного» Артура Пирожкова

Аргументы Недели → В мире 13+

Источник: "Московский комсомолец"

Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Заместителя военкома города Болград Одесской области Владимира Руснака отправили в зону боевых действий после того, как в сети появились кадры его танца под песню «подсанкционного» в Украине Александра Реввы (сценический псевдоним Артур Пирожков).

Накануне в сети стало распространяться видео, на котором Руснак на праздновании в ресторане дня 8 Марта танцует под песню «Алкоголичка». В субботу стало известно, что военное командование приняло решение об отправке провинившегося офицера в зону боевых действий.

«Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения», - говорится в сообщении украинского оперативного командования «Юг».

Подчеркивается, что поводом для «санкций» в отношении Руснака стал сам факт веселья во время боевых действий в стране, а не то, что танец исполнялся под песню российского исполнителя.