Резидент Comedy Club Ревва не навещал отца из Донецка около 9 лет из-за угрозы запрета въезда на Украину

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30 июля 2022, 10:58

Александр Ревва, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Резидент Comedy Club Александр Ревва не навещал отца в Донецке около 9 лет из-за опасения, что ему запретят въезд на Украину.

Российский шоумен, телеведущий и певец, известный так же, как Артур Пирожков, — Александр Ревва на днях стал одной из самых обсуждаемых звёзд Рунета. Сначала появился инфоповод, что комик покинет Россию и переедет жить в Испанию. Однако вскоре его товарищ, телеведущий Оскар Кучера, опроверг информацию: "Ревва уехал отдыхать с семьей, а не решил «сбежать» из страны".

На данный момент стало известно, что Александр Ревва не навещает отца, который живет в Донецке, с 2013 года. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

«Он ни разу сюда не приехал — я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят», — заявил отец артиста Владимир Ревва.