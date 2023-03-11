Экс-советник Пентагона Макгрегор: США изначально не могли обеспечить поддержку Украины в развязанном ими конфликте

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Источник: РИА Новости

военные, Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Вашингтон допустил ошибку, спровоцировав конфликт на Украине, так как США и западные союзники изначально не могли оказать Киеву необходимую поддержку.

«В этом заключается проблема с Украиной. Если вы хотите воевать против крупного противника, континентальной державы, как Россия, последнее что нужно делать, так как это ставить их в более выгодное положение и разворачивать боевые действия у их порога. Это стратегическая глупость», - процитировали слова Макгрегора РИА Новости.

Экс-советник Пентагона отметил очевидный факт, что западные союзники не обладают нужными ресурсами для помощи Киеву, поэтому само решение Белого дома спровоцировать конфликт на Украине стало роковым для неё. Штаты находятся слишком далеко от Украины, чтобы их помощь могла значительно повлиять на ход военных действий, добавил Макгрегор.

Ранее депутат Европарламента Уоллес заявил, что расширение НАТО, вмешательство организации в дела Киева и провокации с их стороны заложили основу для конфликта на Украине.