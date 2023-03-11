Депутат Европарламента Уоллес заявил, что НАТО своими действиями спровоцировало конфликт на Украине

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Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

Расширение НАТО, вмешательство организации в дела Киева и провокации с их стороны заложили основу для конфликта на Украине, сообщил депутат ЕП Уоллес в своём Twitter.

По его мнению, НАТО не стремится продвигать мир и безопасность, ведь именно расширение альянса, его вмешательство в политику Киева и провокации стали фундаментом для начала конфликта на Украине, однако Евросоюз этого не признаёт.

«Что НАТО когда-либо делало для мира?» - написал депутат.

Ранее Уоллес сообщил, что США и НАТО убеждают Европу в угрозе от Китая.