Депутат Европарламента Уоллес: США и НАТО убеждают Европу в угрозе от Китая

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Источник: РИА Новости

Фото: Dwi Anoraganingrum

Представитель Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес выразил мнение относительно возможного противостояния Европы и Китая.

По его словам, Соединенные Штаты, которые имеют разногласия с КНР, а также НАТО, пытаются убедить страны Европы в небезопасности Китая. Так, по мнению Альянса и Штатов, КНР представляет угрозу для европейского сообщества. Однако Уоллес подчёркивает, что за последние 40 лет Китай не сбросил «ни на кого бомбу».

Напомним, что обострение отношений между Соединенными Штатами и Китаем началось в после визита представителя Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань для поддержки демократии полуострова.