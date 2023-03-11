Депутат Европарламента Уоллес: США и НАТО убеждают Европу в угрозе от Китая

Представитель Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес выразил мнение относительно возможного противостояния Европы и Китая.
По его словам, Соединенные Штаты, которые имеют разногласия с КНР, а также НАТО, пытаются убедить страны Европы в небезопасности Китая. Так, по мнению Альянса и Штатов, КНР представляет угрозу для европейского сообщества. Однако Уоллес подчёркивает, что за последние 40 лет Китай не сбросил «ни на кого бомбу».
Напомним, что обострение отношений между Соединенными Штатами и Китаем началось в после визита представителя Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань для поддержки демократии полуострова.