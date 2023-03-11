Экс-дипломат Магосаки: Япония пожалеет о своей антироссийской политике

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Ilya Galakhov/Global Look Press

Через 5–10 лет Япония пожалеет о принятых политических и экономических решениях против России из-за Украины, сообщил бывший дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai.

Магосаки заявил, что становиться врагом Москвы после окончания конфликта на Украине слишком опасно, однако Токио все ещё не понимает ситуацию и продолжает во всём обвинять Россию, призывая к санкциям. Уже через 5-10 лет Япония пожалеет об этих решениях, отметил экс-дипломат.

Ранее министерство обороны Японии информировало, что Токио введёт запрет экспорт товаров в Россию, которые могут укрепить промышленную базу страны.