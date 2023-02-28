Минобороны Японии: Токио запретит экспорт товаров в РФ, которые могут укрепить промышленную базу страны

Аргументы Недели → Экономика 13+

Источник: РИА Новости

Токио, Hans Lippert/imageBROKER.com

Токио введет запрет на экспорт товаров, укрепляющих промбазу РФ. Об этом сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности.

«Будут введены меры по запрету экспорта товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что более подробно о мерах станет известно позже. Ранее Япония уже ввела запрет на экспорт в отношении 21 российской компании.

20 февраля японский премьер Кисида объявил о предоставлении Украине помощи на 5,5 миллиардов долларов.