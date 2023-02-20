Премьер-министр Японии Кисида: Украине будет предоставлена помощь в размере $5,5 млрд

Япония предоставит помощь Украине в размере $5,5 миллиардов. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова приводит пресс-служба МИД страны.
Отмечается, что глава японского правительства вместе с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси приняли участие в «Четвёртом Токийском глобальном диалоге», который посвящен теме «Конец эпохи после холодной войны и пути мирового порядка под руководством США», организованным Японским институтом международных проблем.
В своем приветствии премьер-министр Кисида заявил, что Япония как страна-председатель G7 и как непостоянный член Совета Безопасности ООН намерена осуществлять руководство решением таких проблем, как дополнительная финансовая помощь Украине, сохранение существующего мирового порядка, дальнейшее сокращение ядерных вооружений.
«В связи с этим премьер-министр Кисида выразил намерение оказать новую дополнительную финансовую помощь Украине в размере 5,5 миллиарда долларов. Он выразил мысль, что лидеры «семерки» будут и впредь едины в отношении вторжения на Украину, и в годовщину его начала 24 числа проведут телеконференцию лидеров G7, пригласив на нее (Владимира) Зеленского», - говорится в сообщении МИД.
В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии и ежегодный саммит «Большой семёрки» пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.
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