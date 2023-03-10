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В Днепропетровской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога

, 13:02

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога
Elena Mayorova/Global Look Press

Сегодня днем, 10 марта воздушную тревогу объявили в двух областях Украины: Днепропетровской и Харьковской. Также тревога прозвучала в подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

До этого тревогу объявила по всей территории страны. 

Как отмечается по информации министерства тревога прозвучала в 12:11 по московскому времени.

Ранее Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высказал мнение о втягивании со стороны Владимира Зеленского в конфликт на Украине стран Европы из-за страха поражения.

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