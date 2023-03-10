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Эксперт Хэ Нанье: банки Швейцарии ждет отток капиталов из-за антироссийских санкций

, 11:58 Источник: РИА Новости

Эксперт Хэ Нанье: банки Швейцарии ждет отток капиталов из-за антироссийских санкций
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ограничения, которые Швейцария ввела против России, отразились доверии китайских клиентов к банкам страны. В будущем ожидается отток китайских капиталов. Об этом РИА Новости сообщают эксперты из Китая. 

Также отмечается, что санкции повлияли на идеи и принципы финансовых учреждений, а также на независимость.

Добавляется, что некоторые клиенты перестают пользоваться услугами швейцарских банков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что не может уверить  в не введении ограничительных мер против Российской Федерации.

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