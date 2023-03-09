Американская киноакадемия отказала Зеленскому в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар»

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Источник: ТАСС

Владимир Зеленский с "Оскаром" Шона Пенна. Фото: The Presidential Office of Ukraine/globallook.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дадут возможность обратиться по видеосвязи к участникам церемонии вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар», которая пройдет 12 марта. Об этом в четверг написал журнал Variety.

Как рассказали источники издания, с просьбой предоставить Зеленскому слово обратился к организаторам церемонии представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон. В ней предлагалось предоставить возможность выступления «комедийному актеру, ставшему политиком». Целесообразность выступления объяснялась «снижением поддержки американцами выделения помощи Украине».

О причинах отказа издание не сообщает. В прошлом году в аналогичной просьбе было отказано из-за того, что продюсер церемонии решил, будто столь много внимания украинскому конфликту уделяется из-за того, что он затрагивает «белых людей».

Ранее американский актер Шон Пенн во время своего визита в Киев осенью прошлого года вручил Зеленскому свой "Оскар" в качестве символа веры в победу Украины. Ukraine Presidency