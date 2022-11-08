Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Американский актер Шон Пенн вручил Зеленскому своего «Оскара» в качестве символа веры в победу Украины

, 22:13

Американский актер Шон Пенн вручил Зеленскому своего «Оскара» в качестве символа веры в победу Украины
Шон Пенн и Владимир Зеленский. Фото: telegram//t.me/V_Zelenskiy_official

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн в третий раз после начала российской военной спецоперации приехал в Киев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

На этот раз Пенн привез своего «Оскара». Он вручил статуэтку украинскому президенту как символ веры в победу. По словам Зеленского, она будет находиться в Киеве до окончания СВО.

В свою очередь глава украинского государства наградил актера орденом «За заслуги» III степени.

Ранее сообщалось, что в сентябре Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США, в том числе актеров Шона Пенна и Бена Стиллера, которые после начала спецоперации посещали Украину, демонстрируя свою поддержку этой стране. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей