В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

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Источник: РИА "Новости"

сейсмограф, Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Во вторник, 7 марта, в центральной части Турции в 14 километрах от города Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно последней информации, землетрясение было зафиксировано сегодня 11.47 по времени UTC (в 14.47 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился в четырнадцати километрах к юго-западу от города Кайсери, население которого составляет более миллиона человек. Очаг располагался на глубине пяти километров.

Данных о погибших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.