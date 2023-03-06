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Южная Корея будет выплачивать компенсации жертвам принудительного труда в Японии времен Второй мировой

, 09:26 Источник: РИА Новости

Южная Корея будет выплачивать компенсации жертвам принудительного труда в Японии времен Второй мировой
Stanislav Kogiku/AFLO

Руководство Южной Кореи представило план по выплате компенсаций жертвам принудительного труда в Японии времен Второй мировой войны. В 2018 году они выиграли суд против японских компаний. 

Добавляется, что денежные средства будут проходить через южнокорейский государственный фонд. 

По данному плану будет решен вопрос о выплате компенсаций пятнадцати корейцам, выигравшим судебные риски против японских фирм.

Ранее министерство обороны Японии сообщало о том, что страна будет вводить запрет на экспорт товаров, которые могут укрепить промбазу РФ.

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