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Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

России и Украине нужно прийти к взаимопониманию. Внешние стороны придерживаются целей расширения и усугубления конфликта. Об этом сообщил премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.

По его словам, все остальные участники конфликта относятся лишь к внешним сторонам, которые «разжигают противостояние».

Ранее президент Белорусии Александр Лукашенко высказался на тему текущей ситуации на Украине и и заявил, что Киеву нужно заключать мирный договор без предварительных условий.