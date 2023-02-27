Лукашенко: у Украины нет другого пути, кроме заключения мирного договора сейчас, без предварительных условий

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Белтелерадиокомпания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Henadz Zhinkov/globallook.com

Украинские власти в интересах собственного народа должны завершить боевые действия как можно скорее. Мир нужно заключать сейчас, без предварительных условий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телевизионную версию которого в понедельник вечером показал телеканал «Беларусь-1».

Лукашенко считает, что союзники Украины тут же забудут о ней, если в мире появится другой очаг напряженности — например, Тайвань.

«Все будет обращено на этот конфликт двух ведущих держав глобальных. <...> Тогда уже планете будет совсем плохо. Украина должна и это понимать. Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий. Все это надо обсуждать за столом. Надо договариваться с украинскими военными», - заявил Лукашенко.

Ранее белорусский президент потребовал от силовых ведомств республики все свое внимание сосредоточить на границах страны и замечать там «мельчайшую агрессивность».