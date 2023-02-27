Лукашенко потребовал от силовиков замечать на границе «мельчайшую агрессивность» для принятия ответных мер

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Источник: TG-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: t.me/pul_1.

Белорусская милиция, представители спецслужб, пограничники и военные должны замечать на границах республики «мельчайшую агрессивность», чтобы можно было принять меры ответного реагирования. Такую задачу поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с главами силовых структур республики в понедельник.

«Милиция, КГБ, военные — мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», - приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Президент настоятельно потребовал от глав силовых ведомств «выполнить эти установки», подчеркнув: «Все остальное — за мной».

Телеграм-канал отмечает, что совещание с силовиками состоялось накануне трехдневного визита Лукашенко в Китай.