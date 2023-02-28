Замглавы МИД РФ Панкин: процесс создания единой валюты БРИКС непростой, но имеются альтернативные решения

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Источник: ТАСС

MFA Russia/via Globallookpress.com

Процесс создания единой валюты для стран БРИКС носит определенные сложности, но имеются альтернативные решения. Такое заявление сделал замглавы министерства иностранных дел Александр Панкин.

Как отмечает политик, количество операций, производящихся недолларовым путем между странами организации, постоянно увеличивается,

В данный союз входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что около двадцати стран в настоящий момент хотят присоединиться в БРИКС и ШОС.