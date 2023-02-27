Глава МИД Лавров заявил об около 20 странах, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС

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Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Во время выступления на открытии совещания с главами территориальных органов-представителей МИД России в субъектах РФ министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС и ШОС резко возросло – сейчас их около 20.

«За последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло, их сейчас около двух десятков», - сказал министр.

Лавров уточнил, что в список этих стран входят государства, занимающие важные положения в своих регионах - Саудовская Аравия, Египет, Турция, ОАЭ, Мексика, Индонезия и другие.

Ранее Сергей Лавров заявил, что России удалось сорвать западные планы, которые предусматривали изоляцию и расчленение государства.