Politico: на Украине растет внутриполитическая критика Зеленского

На Украине увеличивается внутриполитическая критика президента страны Владимира Зеленского. Оппозиционные политики обвиняют лидера в излишней концентрации власти. Об этом пишет издание Politico.
В материале отмечается, что Зеленский смотрит на все общей картиной, не обращая внимания на детали.
В статье также добавляют, что политик представлял руководство страной чем-то простым, а на пост лидера он попал без опыта работы в государственных структурах.
Ранее стало известно о том, что врио главы ДНР Денис Пушилин назвал слова Зеленского о подготовке наступления на Крым пиаром.