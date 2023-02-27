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Politico: на Украине растет внутриполитическая критика Зеленского

, 16:10 Источник: РИА Новости

Politico: на Украине растет внутриполитическая критика Зеленского
президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

На Украине увеличивается внутриполитическая критика президента страны Владимира Зеленского. Оппозиционные политики обвиняют лидера в излишней концентрации власти. Об этом пишет издание Politico.

В материале отмечается, что Зеленский смотрит на все общей картиной, не обращая внимания на детали. 

В статье также добавляют, что политик представлял руководство страной чем-то простым, а на пост лидера он попал без опыта работы в государственных структурах. 

Ранее стало известно о том, что врио главы ДНР Денис Пушилин назвал слова Зеленского о подготовке наступления на Крым пиаром.

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