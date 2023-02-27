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Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым

, 14:02 Источник: Россия-24

Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым
президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил в понедельник, что слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке наступления на Крым являются не более чем пиаром.

Денис Пушилин подчеркнул, что подобные высказывания – это попытка поднять моральный дух бойцов ВСУ. По мнению чиновника, такие заявления вряд ли приведут к реальным действиям.

Пушилин обратил внимание на то, что СВО России на Украине начиналась тогда, когда в Киеве готовились к наступательным действиям как в направлении Донбасса, так и в направлении Крыма

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