Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил в понедельник, что слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке наступления на Крым являются не более чем пиаром.
Денис Пушилин подчеркнул, что подобные высказывания – это попытка поднять моральный дух бойцов ВСУ. По мнению чиновника, такие заявления вряд ли приведут к реальным действиям.
Пушилин обратил внимание на то, что СВО России на Украине начиналась тогда, когда в Киеве готовились к наступательным действиям как в направлении Донбасса, так и в направлении Крыма.