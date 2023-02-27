Песков заявил, что в Кремле не представляют обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 27 февраля, заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых может произойти "возвращение" Крыма в состав Украины.
Дмитрий Песков на вопрос журналистов, могут ли в Кремле представить обстоятельства для "возвращения" полуострова украинской стороне, ответил отрицательно.
Напомним, ранее сегодня глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что статус Крыма обсуждению не подлежит, а вот статус Аляски следовало бы пересмотреть.