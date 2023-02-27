Крымский депутат Гемпель заявил, что статус Аляски стоило бы пересмотреть

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Источник: РИА "Новости"

Юрий Гемпель, globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что статус полуострова обсуждению не подлежит, а вот статус Аляски следовало бы пересмотреть.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что вопрос Крыма в будущем может быть пересмотрен.

Юрий Гемпель назвал подобные заявления почти прямым выражением желания Вашингтона отторгнуть часть суверенной территории РФ. По словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, Москва не позволит никому пересматривать статус полуострова. А вот статус Аляски, как полагает Гемпель, стоило бы пересмотреть, выяснить, кому эта территория по праву принадлежит, а также вернуть ее в состав России.